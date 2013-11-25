ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Вы зашли на интернет-портал "ESpec" - сайт для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники или желающих научиться этому. Аудитория проекта состоит из специалистов узкого профиля и подготовленных любителей. Размещенная на сайте документация, а также выделенные темы в отдельных разделах форума содержат ссылки на ресурсы с технической документацией и другую полезную информацию и рекомендуются к прочтению в первую очередь перед созданием вашего сообщения или вопроса.

Сайт построен по принципу вопрос-ответ и от вашей активности будет зависеть решение вашей проблемы. Помните, что от правильной формулировки вопроса зависит и данный вам ответ. Чем точнее вы сформулируете проблему, тем точнее и быстрее вам смогут помочь.

Помните, что если Вы не имеете навыков ремонта и базовых знаний, то Вам лучше обратиться за помощью к специалистам. Современная бытовая электроника устроена довольно сложно, и зачастую даже квалифицированный специалист затрачивает немало времени при диагностике. Более того, неквалифицированное вмешательство может усугубить существующую проблему, а зачастую и сделать ремонт невозможным или нерентабельным. Если Вы не имеете базовых знаний, но у вас возникли проблемы с техникой, то для вас на форуме есть темы "мастер в вашем городе", а так же "работа для мастера".

Однако начинающие мастера, безусловно, могут получить помощь от опытных мастеров, при условии грамотной формулировки вопроса и беспрекословного соблюдения правил форума и конкретного раздела.