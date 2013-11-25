Вы зашли на интернет-портал "ESpec" - сайт для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники или желающих научиться этому. Аудитория проекта состоит из специалистов узкого профиля и подготовленных любителей. Размещенная на сайте документация, а также выделенные темы в отдельных разделах форума содержат ссылки на ресурсы с технической документацией и другую полезную информацию и рекомендуются к прочтению в первую очередь перед созданием вашего сообщения или вопроса.
Сайт построен по принципу вопрос-ответ и от вашей активности будет зависеть решение вашей проблемы. Помните, что от правильной формулировки вопроса зависит и данный вам ответ. Чем точнее вы сформулируете проблему, тем точнее и быстрее вам смогут помочь.
Помните, что если Вы не имеете навыков ремонта и базовых знаний, то Вам лучше обратиться за помощью к специалистам. Современная бытовая электроника устроена довольно сложно, и зачастую даже квалифицированный специалист затрачивает немало времени при диагностике. Более того, неквалифицированное вмешательство может усугубить существующую проблему, а зачастую и сделать ремонт невозможным или нерентабельным. Если Вы не имеете базовых знаний, но у вас возникли проблемы с техникой, то для вас на форуме есть темы "мастер в вашем городе", а так же "работа для мастера".
Однако начинающие мастера, безусловно, могут получить помощь от опытных мастеров, при условии грамотной формулировки вопроса и беспрекословного соблюдения правил форума и конкретного раздела.
Всего зарегистрированных пользователей: 752 141, из них за последний месяц: 359
Последние: Ferret1776, 3lips, Emilytok, AleksKik, CurtisCax, Haroldtes, Jamesseand, AlbertChamy, Gans@, ElizabethPhest
Сейчас посетителей на сайте: 1934, из них зарегистрированных: 76, скрытых: 4 и гостей: 1854. Больше всего посетителей (8211) здесь было 25/11/2013 20:44.
Зарегистрированные пользователи [ Администратор ] [ Модератор ]:
Бакум, afony, aglu, ahdronb, aleks.mars, AleksKik, alex_shoddy, algogon, аliеn, anton2000, bav, bhu, bloods1235, bogdan kolisnuk, Borek, delvid, den7777777, djclyde, dpit, КАЗАНОВА, киев, Комзараков Владимир, лукавый, evgenko, Ferret1776, Ficter, gfdtk1, gurgen69, hajri, HunterFX, ПАХА3, Никита Ничепорук, Николай133, Ispanec, НЕПОСЕДА-2, KRAB, linagalt, masliakov1958, mastertum, may, mihaza, mik2801, n max, nar88, nols, Olegga, OLXXX, petia-sadik, Pushistik777, qazedcwsx, redder3000, rezus, roger79, Roman1234567, sash66., Serge3, SERGEI70, slava49, slavek_nr, slavrem, starml, tolya2472, toto, VAGUR11, vladeeee, VOLOCHA, VOVKOR, Vovnn, xfrienddjuice88, Zheka1969, zipsource, Евгений Лит, Далер, Чилинтано, Шеф2, юрий911